La Casa bergamasca di Babbo Natale

A Gromo c’è già aria di festa per i bimbi Sarà allestita a a Palazzo Cattaneo, antica dimora quattrocentesca che si affaccia sulla piazza municipale, ogni sabato e domenica dal 16 novembre al 22 dicembre, con aperture straordinarie anche martedì 24 e giovedì 26 dicembre.

Anche quest’anno Babbo Natale torna ai piedi delle Orobie, in Valle Seriana. Da sabato 16 novembre, la Casa bergamasca di Babbo Natale sarà di nuovo aperta nell’incantevole borgo di Gromo. È uno dei «Borghi più belli d’Italia», cui il Touring club italiano ha anche assegnato l’ambita Bandiera arancione.

Grazie all’impegno dello staff della «Fattoria Ariete», coordinato da Mauro Abbadini e da Roman Ceroni, Babbo Natale allestirà le sue segrete stanze a Palazzo Cattaneo, antica dimora quattrocentesca che si affaccia sulla piazza municipale. Qui i bambini potranno scrivere la propria letterina e consegnarla nelle mani di Babbo Natale in persona, posando con lui liberamente per un’immagine ricordo. Quella del 2019 sarà un’edizione speciale, diffusa in tutto l’abitato, a cominciare dal Castello Ginami, dove saranno attivi i folletti e, soprattutto, i laboratori ove realizzare piccoli lavoretti natalizi da portare a casa per ricordare la magica atmosfera delle montagne seriane. Non mancheranno gli animali della «Fattoria», così come le visite al Map, il Museo delle armi e delle pergamene, e al Museo naturalistico degli animali delle Orobie. Due collezioni che raccontano con reperti unici la storia delle operose comunità di un tempo.

Tutto il borgo sarà vestito a festa e lungo le vie i negozi ospiteranno i mercatini. Luci, fuochi, gli elfi e tante sorprese creeranno un contesto unico per passare tanti pomeriggi memorabili. Sabato 16 novembre alle 14 la Casa bergamasca di Babbo Natale aprirà le sue porte. Il «Concorso della letterina» assegnerà a sorteggio fra tutti i visitatori gite gratuite (con tutta la propria classe!) alla «Fattoria didattica Ariete» di Gorno e alle miniere della Valle del Riso.

La Casa bergamasca di Babbo Natale sarà aperta ogni sabato e domenica dal 16 novembre al 22 dicembre, con aperture straordinarie anche martedì 24 dicembre (vigilia di Natale) e giovedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Per info consultare il sito: www.lacasabergamascadibabbonatale.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA