La siccità fa riemergere la malga del Barbellino, sepolta da 40 metri di acqua

C’è una vecchia cartolina in bianco e nero, di inizio ’900 quando la diga del Barbellino non era nemmeno sulla carta. Sul fondo dell’alpeggio, vicino al torrente, nell’immagine si staglia una malga che pochi anni dopo, con la costruzione dell’invaso più grande della Bergamasca, finì sul fondo del lago artificiale, a 40 metri di profondità.

Ebbene, proprio martedì 26 luglio l’acqua del lago artificiale, sempre più bassa, ha restituito agli escursionisti di passaggio il perimetro della vecchia malga. Se ne intuisce ancora la forma originaria benché nella sua parte esterna si siano depositati detriti e fango. Del tetto, invece, nessuna traccia poiché le travi in legno, immerse nell’acqua per decine di anni, hanno ceduto in seguito al naturale processo di marcescenza. Dal 1931 (anno in cui venne terminata la costruzione della diga) a oggi il ritorno alla luce della baita del Barbellino si verificò solamente nel 1985, anno in cui l’invaso venne svuotato per consentire alcune opere di manutenzione.