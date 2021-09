Parre, si sente male durante un’escursione con il padre: una 30enne trasportata d’urgenza al Papa Giovanni

L’Elisoccorso in azione a Parre, sul Monte Vaccaro

Era impegnata in un’escursione con il padre quando ha accusato un malore e si è accasciata a terra: una giovane di 30 anni si è sentita male nella mattinata di domenica 5 settembre, intorno alle 11, a Parre nei pressi del monte Vaccaro. È stato il padre a lanciare l’allarme e a chiedere aiuto: la ragazza ha ricevuto i primi soccorsi da alcuni escursionisti in zona fino a quando non è sopraggiunta l’eliambulanza che ha trasportato la giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII nel reparto di Emodinamica. Sul posto anche il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco.

