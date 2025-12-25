Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 25 Dicembre 2025

Perde il controllo dell’auto e si ribalta al centro della strada, illeso

CASNIGO. L’incidente la mattina di Natale: l’automobilista, di 40 anni, estratto dall’abitacolo della sua Fiat Panda dai vigili del fuoco. I rilievi curati dai carabinieri. Disagi al traffico fino alla tarda mattinata.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
L’auto ribaltata al centro della carreggiata della 671
L’auto ribaltata al centro della carreggiata della 671

Casnigo

Attimi di paura all’alba del giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, sulla statale 671 a Casnigo, dove un’auto si è ribaltata dopo essere finita contro un muretto.

L’incidente attorno alle 6,45, quando una Fiat Panda guidata da un quarantenne di Gorno, per cause ancora al vaglio dei carabinieri ma forse connesse – stando ai primi rilievi – alla velocità non commisurata al tratto di strada, è finita contro un muretto laterale alla strada.

La Panda è poi rimbalzata al centro della carreggiata e si è ribaltata. Per soccorrere il quarantenne sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo per affidarlo alle cure del personale del 118. Ma non ha per fortuna riportato ferite. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone. La circolazione ha registrato rallentamenti fino alla tarda mattinata.

Casnigo
Gorno
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Politica
Enti locali
Tempo libero
automobili
Michela Gaiti
vigili del fuoco
Carabinieri