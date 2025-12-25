Perde il controllo dell’auto e si ribalta al centro della strada, illeso

La Panda è poi rimbalzata al centro della carreggiata e si è ribaltata. Per soccorrere il quarantenne sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo per affidarlo alle cure del personale del 118. Ma non ha per fortuna riportato ferite. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Clusone. La circolazione ha registrato rallentamenti fino alla tarda mattinata.