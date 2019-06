Tragico schianto in auto a Clusone

Muore ragazzo di 19 anni L’incidente è avvenuto in via Brescia verso l’1 e 20 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno.

Non c’è stato nulla da fare per Davide Fornoni, il giovane di 19 anni di Ardesio che è stato coinvolto in un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Clusone, in via Brescia nei pressi del ristorante la Bussola.

Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo stesse per effettuare un sorpasso mentre dal lato opposto proveniva un furgoncino guidato da un 35 enne. L’impatto tra i due mezzi ha provocato una carambola. L’auto del giovane ha preso il volo e si è capottata, finendo contro la rotonda.

L’auto del 19enne

(Foto by Giuliano Fronzi)

Sono subito intervenute un’auto medica e un’ambulanza ma il giovane è morto sul colpo. Il conducente del furgone ha riportato invece solo ferite lievi ed è stato trasportato per le cure all’ospedale di Piario. Sul posto anche i carabinieri di Clusone che hanno effettuato i rilievi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA