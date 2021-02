(Foto by Fronzi)

Travolge e uccide un anziano a Vertova

Denunciato un 22enne di Cene Si è costituito, accompagnato dal padre, il pirata della strada che sabato pomeriggio ha travolto e ucciso un pensionato di 91 anni.

Si è costituito, accompagnato dal padre, il pirata della strada che sabato pomeriggio (27 febbraio) ha travolto e ucciso un pensionato di 91 anni, a Vertova: si tratta di un ragazzo di 22 anni, di Cene, incensurato e di professione apprendista artigiano. È stato denunciato a piede libero per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso.

L’anziano travolto, pensionato e vedovo, era originario di Gazzaniga e ieri stava percorrendo a piedi, nello stesso senso di marcia, via Bartolomeo Ferrari. Dopo il violento impatto, il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso al malcapitato che, sbalzato sulla limitrofa pista ciclabile, è morto sul posto. In preda al rimorso, più tardi il giovane si è presentato in caserma.

