Val Seriana, incidente sulla provinciale

Coinvolto un camion, traffico in tilt Verso le 15 schianto in territorio di Cene, quattro feriti non gravi ma traffico bloccato in entrambe le direzioni.

Un incidente di cui ancora non abbiamo ulteriori informazioni si è verificato sulla Provinciale 35 della Valle Seriana in territorio di Cene. Lo schianto ha visto coinvolto un mezzo pesante e ci sarebbero quattro feriti in codice giallo. La circolazione, tuttavia, ha subito delle forti ripercussioni con chilometri di coda in entrambe le direzioni.

Seguono aggiornamenti.

