Assemblea di Confindustria Bergamo, tra fattori geopolitici, innovazione e intelligenza artificiale

Nell'arena dello smart district ChorusLife è andata in scena l'assemblea annuale di Confindustria Bergamo. Un importante momento di riflessione sulle sfide economiche nazionali e internazionali, ma anche sul sistema industriale locale, chiamato a crescere su temi chiave come la spinta all'innovazione e all'intelligenza artificiale, le filiere strategiche, gli investimenti nelle persone e l'attrattività del territorio. Signigicativo il titolo di quest'anno: «Chissà, chissà domani. Orizzonti e sfide per l'impresa Futura». L'intervista alla presidente degli industriali bergamaschi Giovanna Ricuperati.