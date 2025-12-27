Meteo, le previsioni per domenica 28 dicembre

Domenica 28 dicembre sarà ancora una giornata di bel tempo su Bergamo e provincia, con cielo sereno e temperature massime che nel pomeriggio raggiungeranno di nuovo gli 8/10 gradi. Sarà il preludio a una settimana dove il sole resterà protagonista, anche se San Silvestro vedrà l'ingresso di correnti d'aria più fredde e un calo dei valori termici. Ecco le previsioni di Manuel Mazzoleni di 3B Meteo.