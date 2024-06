Ponte Nossa, la conta dei danni del maltempo

Dopo la grande paura di venerdì 21 giugno, con tetti scoperchiati che sono volati in strada fortunatamente senza provocare feriti, a Ponte Nossa ci si è subito rimboccati le maniche per riportare quanto prima la situazione alla normalità. Grazie al tempestivo intervento di alcune aziende del territorio e alla collaborazione di volontari, associazioni e forze dell'ordine, sono già state rimosse e messe in sicurezza le coperture e le lamiere che avevano ostruito pericolosamente la zona di via San Bernardino. Ancora in corso, invece, i sopralluoghi per l'esatta conta dei danni: il quadro definitivo arriverà entro il fine settimana per poi procedere con gli step successivi, iniziando dalla riunione di lunedì 1 luglio con tutti i privati coinvolti. Tra le priorità c'è il tetto della scuola media, rimasto parzialmente compromesso: l'obiettivo del Comune è rifare l'intera copertura ed essere pronti a settembre per l'inizio dell'anno scolastico. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv con l'intervista al sindaco Stefano Mazzoleni.