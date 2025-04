Per i viaggi i bergamaschi tornano alle agenzie

I bergamaschi viaggiano, e se qualche anno fa la vacanza "fai da te" in rete sembrava dover soppiantare quella organizzata dalle agenzie, oggi sembra proprio l'esatto contrario. Complici le frequenti cronache di viaggi da incubo, si è tornati a rivolgersi, appunto, alle agenzie. In provincia sono 290 quelle con un fatturato complessivo in crescita del 6% sul primo trimestre dello scorso anno. Il servizio di Paola Abrate e Yuri Colleoni.