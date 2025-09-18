Burger button
18 Settembre 2025
BergamoTv

Pregliasco: «L'influenza contagerà una persona su 4. Aumentano anche i casi di Covid»

02:34

Pregliasco: «L'influenza contagerà una persona su 4. Aumentano anche i casi di Covid»

Puntuale come l’autunno sta arrivando anche l’influenza 2025/26. «C’è già qualche caso isolato, ci aspetta una stagione bella pesante», spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell’università Statale di Milano , che ricorda come si registra intanto pure un aumento dei casi di Covid.

L’anno scorso si erano registrati «oltre 16 milioni di casi»: «Quest’anno saremo lì. Ci attendiamo valori paragonabili, con un coinvolgimento dal 15% al 25% della popolazione, quindi fino a 1 italiano su 4 colpito da sindromi simil-influenzali».

Simona Befani
di Simona Befani
18 Settembre 2025 - lettura 02:34.