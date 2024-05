Rivoluzione parcheggi in Città Alta, la richiesta degli insegnanti del «Sarpi»

La rivoluzione dei parcheggi in Città Alta rischia di penalizzare chi sale per lavoro tutti i giorni, come gli insegnanti. Anche solo per percorrere pochi chilometri a volte ci vuole persino un'ora per raggiungere la destinazione e usare il proprio mezzo, ora diventa davvero molto dispendioso.



Gli insegnanti del liceo classico Paolo Sarpi hanno deciso di fare una semplice richiesta all'Amministrazione affinché vada incontro a un disagio che rischia di avere impatti sull'organizzazione della scuola.

Il servizio di Paola Abrate e Yuri Colleoni .