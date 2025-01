A Cornalba il primo asilo nel bosco

A Cornalba, ai piedi del Monte Alben, nasce il primo “Asilo nel bosco” della Valle Brembana, un progetto innovativo che unisce educazione e natura. In un’area dove mancava un asilo tradizionale, questa iniziativa offre ai bambini dai 2 ai 6 anni un’opportunità unica: crescere e imparare immersi nell’ambiente naturale. Il campo base è un grande terreno all’aperto, dove i piccoli esploratori partecipano a giochi liberi e attività personalizzate che sono il fulcro della filosofia pedagogica. Anche in caso di maltempo, tutto è organizzato: si utilizzano tende attrezzate e, presto, sarà pronta una casetta in legno costruita dagli abitanti del luogo. Con un massimo di 14-15 iscritti, l’asilo garantisce un approccio educativo su misura, con un primo avvio a due mattine settimanali e l’obiettivo di estendere il servizio a tempo pieno entro maggio. Un progetto che non solo arricchisce l’offerta educativa della Valle Brembana, ma promuove anche un legame più profondo con la natura, per crescere bambini curiosi, consapevoli e resilienti.