Procedono i lavori E-Brt a Dalmine. Con il primo lotto ormai in dirittura di arrivo, a inizio marzo comincerà la seconda parte dei lavori, che interesserà uno dei punti più trafficati dell'ex 525. Circa 600 metri di ex statale, per i tre mesi di lavori, saranno percorribili solo a senso unico, con rischi di disagi alla circolazione. Servizio di Pietro Giudici.