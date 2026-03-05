Sono numerosi gli animali che è possibile scorgere compiendo un’escursione sulle nostre montagne ma la visione più affascinante, e che desta sempre enorme stupore, rimane sicuramente quella dell’aquila reale che, con il suo volo, è in grado di compiere enormi progressioni verso l’alto utilizzando le correnti ascensionali d’aria calda.

Pierpaolo Benini di Grumello del Monte, grazie all'utilizzo di una fototrappola, è riuscito a catturare alcuni istanti durante i quali questo fantastico rapace osservava le zone di fondovalle adagiato su un vecchio tronco.