Calano le dimissioni volontarie, ma c’è chi cambia lavoro ogni due anni

I giovani cambiano spesso lavoro, ma rispetto al post pandemia le dimissioni volontarie sono in calo . Nel 2022 in Bergamasca erano state quasi 45 mila +28,5% rispetto al 2021, nel 2023 poco più di 44mila con un calo dell'1,7% rispetto al 2022. Nei primi sei mesi del 2024 sono state meno di 22 mila in calo del 4,5% rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso.