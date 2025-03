Clusone, il carro di Casazza vince la 71esima edizione del Carnevale

Il Carro di Casazza dedicato a aMulan la Principessa d'Oriente» e il gruppo «Equitazione Orobica» di Gandellino. Sono i vincitori della 71a edizione del Carnevale del Clusone cui sarà dedicato uno speciale in onda nella trasmissione «Gente e Paesi» in onda in prima serata giovedì 6 marzo alle ore 21 e in replica domenica 9 marzo alle ore 18.30, sempre su Bergamo Tv. Nel pomeriggio di martedì 4 marzo si è tenuta la sfilata con 6 carri, 10 gruppi e 700 figuranti, in mezzo a migliaia di persone. L'intervista di Elisa Cucchi al sindaco di Clusone Massimo Morstabilini.