Funghi: i consigli per consumarli in sicurezza e i servizi di Ats

Le prossime settimane dovrebbero coincidere con l'inizio della stagione dei funghi. A partire dal 19 agosto, Ats Bergamo attiva l'ispettorato micologico al quale rivolgersi per far controllare quanto si è raccolto, ma anche per chiedere informazioni sulla conservazione e sul trattamento dei funghi trovati, ricevuti in regalo o acquistati fuori dai circuiti ufficiali.

Nel 2023 in provincia si sono registrati dieci casi di intossicazione . Il servizio sarà attivo a Bergamo, Treviglio e Trescore . Nel servizio di Bergamo Tv Nicoletta Castelli, direttrice sanitaria di Ats Bergamo.

Bergamo – Borgo Palazzo n. 13 il lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 16

tel 035 2270557/586/499

Trescore – Via Ospedale n. 38 il lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16

tel 035 385465/183/134/332

Treviglio - Via San Giovanni Bosco n.3

data e orario da concordare telefonando allo 035 385163

Il fungo appena raccolto deve essere pulito sommariamente ; fino al momento della consegna all’Ispettorato Micologico -che deve avvenire il prima possibile- non deve essere «sgambato» , né pulito, né lavato, né precotto, deve essere conservato in frigorifero (no in cantina) non in sacchetti di plastica .

L’esperto micologo rilascerà una certificazione di commestibilità a privati: tale servizio consiste nel controllo del raccolto e nella fornitura all’utente di specifiche indicazioni, relativamente alla corretta conservazione e trattamento termico dei funghi prima del loro consumo, in relazione alla specie presentata.

Sono state emesse: 191 certificazioni nel 2021, 295 nel 2022 e 168 nel 2023 . I funghi non commestibili, tossici o velenosi vengono inviati a distruzione.

Ats Bergamo effettua anche consulenze h24 ai Presidi Ospedalieri provinciali e al centro antiveleni in caso di sospetta intossicazione da funghi . La consulenza ha come esito la compilazione di una scheda di indagine micologica, necessaria al Medico del Pronto Soccorso per la valutazione del percorso di cura idoneo al paziente.