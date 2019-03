Valle Seriana, il semaforo sarà sostituito

È considerato un «tappo» per il traffico

Per i pendolari che percorrono da lunedì a venerdì la strada provinciale della Media e Alta Val Seriana è da sempre indicato come una delle cause di rallentamenti quotidiani. Tanto è vero che nel weekend viene spento per evitare guai maggiori con l'aumento del traffico dovuto a turisti e villeggianti. I l contestato semaforo di Colzate - che in realtà è su territorio di Casnigo - verrà sostituito.



La Provincia di Bergamo ha in programma un intervento di manutenzione straordinaria per sostituirlo con una moderna centralina per l'alimentazione a led e la semaforizzazione di due accessi privati nell'area d'intersezione con la strada Provinciale. Attraverso apposite spire nell'asfalto sarà possibile rilevare il traffico dei veicoli così da tarare automaticamente lo scattare del rosso e del verde oltre ad appositi telecomandi che saranno in dotazione agli autobus di linea provenienti dal centro di Colzate. Il costo dell'intervento è di 33 mila euro, è già a bilancio e quindi sono già disponibili - ha detto il consigliere provinciale Alberto Ongaro - ma trattandosi di una spesa in conto capitale, il cambio del semaforo potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione del bilancio. Che è previsto a maggio, quindi l'opera sarà realizzata presumibilmente a giugno prima delle vacanze estive.

