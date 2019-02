Controlli della Polstrada: è allarme

Uno su tre è positivo al droga e alcol

Notte di controlli da parte della Polstrada sulle strade della nostra provincia. E i risultati sono a dir poco allarmanti. Dall' 1 alle 7 del mattino un guidatore controllato su tre è risultato positivo al test contro droga e alcol. E sono state ritirate 6 patenti con 73 punti complessivamente decurtati. Il servizio di prevenzione antistragi mirato al controllo della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, ha palesato ancora una volta una situazione di superficialità e sottovalutazione dei rischi da parte di chi si mette al volante alla fine di una serata fra amici. E non parliamo solo di giovanissimi, anzi, in questo caso i pizzicati sono tutti compresi fra i 26 e i 42 anni. Tre uomini guidavano sotto l'effetto di cocaina, anfetamina e cannabis. Altri tre con tasso di alcol superiore al consentito. Sanzionati diversi automobilisti anche per violazioni al codice della strada. Inosservanza della segnaletica orizzontale, quindi sorpassi non consentiti, mancanza di revisione e addirittura un guidatore fermato per guida in contromano. Sei le patenti ritirate. Complessivamente 18 i conducenti controllati, di cui il 30% è risultato positivo.