Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Coppa Quarenghi a San Pellegrino Terme

Premio speciale per Antonio Percassi

Martedì sera al Casinò di San Pellegrino Terme si è tenuta la presentazione della Coppa Quarenghi, torneo internazionale di calcio giovanile categoria Giovanissimi in programma dal 23 al 26 agosto in Val Brembana tra San Pellegrino Terme e San Giovanni Bianco. Un premio speciale è stato consegnato al presidente dell'Atalanta Antonio Percassi. Micaela Carrara lo ha intervistato all'interno di uno speciale in onda sabato alle ore 22 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it).

Altri articoli