Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Forte vento in Bergamasca - Il video

Temperature in calo, vola anche l’Atalanta

Forte vento da Nord sulle Orobie e con il Favonio anche l’Atalanta vola come in questo video girato a Selvino. Nella notte il vento è giunto impetuoso, investendo le Orobie con forti raffiche di vento che, verso i 2000 metri di quota, hanno raggiunto 100 km/h: qui le temperature hanno subito anche un forte calo. Il vento continuerà per tutto il giorno, incrementando la sua forza soprattutto nel tardo pomeriggio. Il tempo rimarrà soleggiato ovunque, con innocui passaggi nuvolosi sospinti dalle forti correnti settentrionali.