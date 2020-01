Il Lago d'Endine d’inverno

Poco ghiaccio e niente pattini

Da alcune settimane è spuntato il ghiaccio sul Lago di Endine, ma lo strato è ancora troppo sottile e non consente di pattinare. Per ora la situazione resta quindi sotto controllo senza pericoli per l'incolumità delle persone. Il servizio di Monica Armeli per Bergamo Tv.

