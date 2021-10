A Pisogne una serra artigianale per la marijuana, patenti ritirate a Darfo Nella notte tra sabato e domenica 24 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Breno hanno riproposto, come già fatto nel corso degli ultimi fine settimana, un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato il territorio di Darfo Boario Terme.

I controlli sono stati effettuati in particolare nei luoghi più frequentati dai giovani con, nello specifico, controlli anti assembramento e per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti.

Nella serata un 18enne, identificato nei pressi di un bar del centro, è stato trovato in possesso di una dose di hashish ed è stato segnalato alla Prefettura di Brescia. Il bilancio parla anche di quattro patenti di guida ritirate; tre persone sono state indagate in stato di libertà perché risultate positive al controllo dell’etilometro, mentre una quarta persona è stata sanzionata poiché il suo tasso non era superiore a 0,8 g/l.

Nella rete dei controlli sono finiti un 36enne di Breno, un 30enne di Malonno e un 29enne di Costa Volpino, rimasto coinvolto in un sinistro stradale: a Darfo Boario aveva perso il controllo della sua auto ed era finito sulla rotonda. Nei controlli è risultato con un tasso alcolico di 1,47 g/l.

Nello stesso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Pisogne hanno portato a termine un’operazione antidroga. Davanti a un bar del luogo, i militari hanno proceduto al controllo di un 49enne incensurato che, dopo essere stato identificato, è stato perquisito e trovato in possesso di pochi grammi di fumo. In casa i militari hanno sequestrato due etti di hashish e hanno scoperto una serra artigianale nella quale erano custodite sette piante di marijuana. Il giudice ha convalidato il suo arresto e il 40enne, dopo aver chiesto i termini a difesa, è tornato in libertà.

