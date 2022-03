Antenna travolge cestello, cadono due operai: uno muore, il collega ferito

Dramma alle 14 di oggi, giovedì 10 marzo, a Biassono, in provincia di Monza e Brianza: un operaio di 33 anni, nato in Brasile e che abitava in provincia di Milano, è morto sul colpo e il suo collega di 26 anni, residente nella Bergamasca, è rimasto ferito, per fortuna non gravemente, in un infortunio avvenuto nel cortile di un mobilificio. I due operai - dipendenti di una ditta bergamasca che opera per una compagnia telefonica - si trovavano su un cestello e stavano raggiungendo un ripetitore posizionato sopra un silo, dove avrebbero dovuto sostituire delle antenne telefoniche.