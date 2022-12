Benedetto XVI, la Sala stampa vaticana: «Lucido e vigile: accompagnatelo in queste ore difficili con la preghiera»

Le condizioni di salute di Joseph Ratzinger restano «stabili», come riferisce Vatican News nella mattinata di venerdì 30 dicembre. «Il Papa emerito Benedetto XVI è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile», lo ha affermato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. «Pur restando gravi le sue condizioni - ha aggiunto - la situazione al momento è stabile». Bruni ha inoltre ricordato che «Papa Francesco rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili».