Delitto Colleoni, il figlio chiede i domiciliari a casa della madre Chiesti i domiciliari per Francesco Colleoni accusato di aver ucciso il padre Franco, 68 anni, ex assessore e segretario provinciale della Lega. Il Tribunale del Riesame di Brescia si è riservato di decidere.

Gli avvocati di Francesco Colleoni hanno chiesto al tribunale del Riesame di Brescia la concessione dei domiciliari per il 34enne accusato di aver ucciso il 2 gennaio scorso il padre Franco, 68 anni, ex assessore e segretario provinciale della Lega, ammazzato nel cortile del ristorante di famiglia a Brembo di Dalmine in provincia di Bergamo. L’avvocato Enrico Cortesi ha chiesto i domiciliari a casa della madre di Colleoni, in un’abitazione in affitto distante da Dalmine. Il tribunale del Riesame si è riservato la decisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA