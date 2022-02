Giornata di negoziati Kiev-Mosca. Notte di conflitto in Ucraina

«In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni». Lo ha twittatto nelle prime ore di lunedì 28 febbraio il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat.

Atteso quindi l’avvio nella bielorussa Gomel dei colloqui tra Ucraina e Russia anche se, secondo i media ucraini, Minsk potrebbe presto affiancare le truppe russe. «Le prossime ore saranno cruciali» ha detto Zelensky a Johnson.

Nella notte nuove esplosioni a Kiev e Kharkiv. Putin ordina «l’allerta del sistema difensivo nucleare», un’escalation «inaccettabile» per gli Usa; «un’idea inconcepibile» dice l’Onu. Sempre per questo lunedì è prevista una nuova riunione del Consiglio di sicurezza, in cui «proporremo una tregua umanitaria per evacuare donne e bambini» annuncia Di Maio. Secondo Kiev sono almeno 352 i civili uccisi dall’inizio dell’invasione russa.

La popolazione prepara la resistenza

All’alba del quinto giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, le sirene d’allarme sono suonate in diverse città del Paese e sirene antiaeree sono state udite anche nella regione di Lugansk e Zhytomyr. L’avanzata prosegue e mentre l’esercito combatte, si richiamano i riservisti e i volontari imbracciano i fucili, il resto degli ucraini trova forme di resistenza alternative. Sabotaggi, gesti simbolici, post sui social: contro l’invasore russo ci si inventa di tutto. È così che si è diffuso l’appello ai cittadini dell’agenzia statale per la gestione della viabilità ad abbattere o manipolare i cartelli stradali per disorientare le forze di Mosca. E sempre dalle autorità è arrivato l’input per azioni di guerriglia, con tanto di tutorial su come preparare molotov da lanciare contro gli aggressori. Un invito subito raccolto dalla popolazione.

Il popolo ucraino prepara le molotov per la difesa

(Foto di Stanislav Kozliuk)

Il fronte economico