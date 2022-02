Kiev è nella morsa delle truppe russe. Putin all’esercito ucraino: «Prendete voi il potere»

Guerra in Ucraina Ecco in sintesi che cosa è accaduto sul fronte della guerra in Ucraina nella giornata di venerdì 25 febbraio.

Kiev è nella morsa delle truppe russe . Unità di paracadutisti si trovano già alla periferia della capitale e si teme nelle prossime ore l’ingresso dei tank nelle strade. Il presidente Zelensky , che ha detto ieri ai leader dell’Ue « questa potrebbe essere l’ultima volta che mi vedete vivo », si fa filmare in città, per smentire chi parla di una sua fuga. ’Siamo qui per difendere l’Ucrainà. Mezzi militari ucraini sono arrivati nella capitale , che il sindaco ha dichiarato in assetto difensivo: 18mila fucili sono stati consegnati ai volontari che si stanno preparando per difenderla. Dall’inizio dell’invasione, secondo l’Onu, si registrano almeno 127 vittime civili.

Kiev nella morsa delle truppe russe. Zelensky: «Difendiamo l’Ucraina, forse non mi rivedrete vivo»

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto all’esercito ucraino di «prendere il potere» a Kiev e di rimuovere Zelensky, aggiungendo che sta combattendo una «banda di drogati e neonazisti». Putin ha spiegato il suo appello alle forze armate dicendo che ciò favorirebbe le trattative con Mosca. «Sarà più facile per voi trovare un accordo con noi». Mosca propone conversazioni con il governo ucraino a Minsk, ma senza sospendere la guerra . Xi ha appoggiato la proposta e condannato «l’uso di sanzioni illegittime per servire gli interessi egoistici di alcuni Paesi».

Putin chiede all’esercito ucraino di prendere il potere

EPA/SERGEY DOLZHENKO

(Foto di STF) « L’Italia è uno dei più importanti contributori di truppe alle operazioni Nato . Siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, per mettere a disposizione le forze necessarie. La reazione deve essere determinata per evitare qualsiasi ambiguità» .Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo intervento al vertice Nato del pomeriggio sulla crisi in Ucraina.

Draghi alla Nato: «Serve reazione, niente ambiguità

Mario Draghi

(Foto di CHIGI PALACE PRESS OFFICE/ FILIP) L’Ue sta lavorando nuove sanzioni che, secondo Berlino, includerebbe misure «severe» contro Putin e il ministro degli Esteri Lavrov. Europa spaccata sull’esclusione della Russia dal sistema Swift: la Francia a favore, la Germania frena, l’Italia precisa che non ha posto nessun veto. Forte rimbalzo nelle Borse europee , che si attendevano misure più dirompenti: Londra chiude a +3,91%, Parigi a +3,55%, Francoforte a +3,67% e Milano a +3,59%. Mosca recupera intorno al 20% dopo il crollo di ieri. La Banca centrale russa chiede agli istituti sotto la sua vigilanza di rinviare il pagamento di dividendi.

Rimbalzo delle borse europee che temevano misure più forti

Il premier Draghi assicura che «il Governo è al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica» . Fra le possibili misure di emergenza, «una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico», oltre ad un aumento delle forniture alternative. «La nostra capacità di utilizzo - ha detto - è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione». «Potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato».

Draghi, verso riapertura centrali a carbone

« Ieri una nuova tragedia si è abbattuta sull’Europa, con violenza e non su un solo paese ma sull’intera Europa mettendo in pericolo pace e liberta. E questo riguarda ciascuno di noi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella . «Non possiamo accettare - ha aggiunto - che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell’Europa hanno costruito». Papa Francesco si è recato stamane all’Ambasciata russa presso la Santa Sede, dove si è trattenuto poco più di mezz’ora, per manifestare la sua preoccupazione per la guerra.

Mattarella, tragedia che ci riguarda, libertà in pericolo

In partenza per l’Europa orientale 1.350 militari della task force «ad elevata prontezza», in grado di schierarsi in teatro operativo nel giro di 2-3 giorni. Con loro 77 mezzi terrestri, 2 navi (nel secondo semestre dell’anno) e 5 aerei. Altri duemila uomini e donne in uniforme disponibili in caso di necessità. Nonchè la possibilità di dislocare un contingente come quello già presente in Lettonia in un altro dei Paesi dell’area che si sentono minacciati dall’offensiva di Mosca. Si delinea l’impegno militare italiano nell’ambito del rafforzamento della deterrenza Nato nel fianco Est, per rassicurare gli Alleati dopo l’attacco russo in Ucraina.

Ucraini in fuga

(Foto di MARTIN DIVISEK) Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, di cui l’Italia ha la presidenza, ha estromesso dall’organismo la Federazione Russa . Di Maio denuncia «l’inaccettabile aggressione militare russa ai danni dell’Ucraina». L’Unhcr informa che ha già ospitato 50mila rifugiati dall’Ucraina nel Paese e in quelli limitrofi, ma avverte: «il problema è che i numeri potrebbero superare la nostra capacità». Macron assicura: «C’è unanimità” nell’applicare «la solidarietà di tutti gli europei» nei confronti di chi fugge dall’Ucraina.

La Russia è stata estromessa dal Consiglio d’Europa

Un momento della manifestazione per la pace di venerdì sera a Roma

(Foto di Giuseppe Lami) Il Gran Premio di Russia di Formula 1 è stato cancellato dal calendario 2022 . La Uefa ha spostato a Parigi la finale di Champions League, in programma a San Pietroburgo il 28 maggio , e nelle competizioni internazionali i club e le nazionali russe e ucraine giocheranno le partite casalinghe in sedi neutrali. La decisione riguarda lo Spartak Mosca, in corsa in Europa League.