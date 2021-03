La frana di Tavernola sorvegliata speciale

165 mila euro dalla Regione per monitorarla Studi e interventi di modellazione, indispensabili per ottimizzare le attività di protezione civile necessarie ad affrontare l’emergenza conseguente al movimento franoso sul versante del Monte Saresano a Tavernola Bergamasca sono stati finanziati da Regione Lombardia: lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni.

«Su questa problematica - ha detto l’assessore Foroni - come annunciato abbiamo rispettato le promesse e messo a disposizione per i comuni e le comunità interessate i primi fondi necessari. F ondi che sono destinati a quelle attività che permettano gli studi, monitoraggi della situazione ancora più stringenti e l’adeguamento dei piani di emergenza. Purtroppo, - ha aggiunto Foroni - notiamo che ancora una volta le risorse deve stanziarle sempre la Lombardia perché da Roma al momento non è arrivato assolutamente nulla».

«Regione Lombardia è vicina alle necessità dei territori fragili fornendo aiuti concreti - ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi -. I Comuni e tutti gli enti interessati sanno di trovare nella Regione un interlocutore attento e in grado di fare il possibile per affrontare nel migliore dei modi le emergenze che attengono al dissesto idrogeologico».

Complessivamente il contributo straordinario per le attività conseguenti alla emergenza in atto connessa con il movimento franoso destinato al comune di Tavernola Bergamasca, alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano e all’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro ammonta a 165 mila euro; in dettaglio al Comune di Tavernola Bergamasca vanno 100.000 euro, alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi 25.000 euro, alla Comunità Montana del Sebino Bresciano 25.000 euro e all’ Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro 15.000 euro. Con altri 100.000 euro, infine, destinati alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi si è potuto intervenire per risolvere la condizione di isolamento del Comune di Parzanica.

