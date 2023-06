La Wagner ferma l’avanzata verso Mosca. Prigozhin: «Non vogliamo spargere sangue»

I miliziani della Wagner sono arrivati «a 200 chilometri da Mosca» ma ora fanno «marcia indietro», tornando verso sud per evitare «spargimento di sangue russo» da una parte o dall’altra. Lo afferma in un nuovo audio, citato dall’Ansa, Yevgeny Prigozhin.

Il ruolo di Lukashenko

L’avanzata

Il presidente russo Vladimir Putin, nella mattinata di sabato 24 giugno, ha parlato alla nazione: «Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento, e i responsabili saranno puniti. Non si ripeteranno gli eventi del 1917». Prigozhin ha replicato: «Si sbaglia, io non sono un traditore, basta con la corruzione e la menzogna». L’attenzione delle cancellerie europee è alta, gli Usa si stanno consultando con gli alleati mentre il presidente turco Erdogan ha manifestato il suo sostegno a Putin .

Bbc: «Evacuazione edifici pubblici in corso a Mosca»

I miliziani di Wagner sono arrivati nella regione di Lipetsk, a sud di Mosca. Lo afferma il governatore, Igor Artamonov, sul suo canale Telegram. A Mosca è in corso una massiccia evacuazione degli edifici pubblici, a causa dell’avanzata del Gruppo Wagner verso la capitale russa. Lo riporta la Bbc Russia postando anche video di persone che lasciano velocemente edifici e musei vicini al Cremlino come la Galleria Tretyakov, il Museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2. A Mosca sono stati evacuati anche il centro commerciale Mega Belaya Dacha e il centro commerciale Kvartal.

Vertice fra Meloni, Tajani e Crosetto

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l’evoluzione della crisi in Russia e ha tenuto un vertice con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Lo rende noto Palazzo Chigi, sottolineando che Esteri, Difesa e intelligence in coordinamento con Palazzo Chigi stanno analizzando lo scenario, in costante contatto con gli alleati della Nato e dell’Unione europea.

«Non è il momento di parlare di evacuazione di italiani – ha dichiarato Tajani in collegamento col Tg1 – perché nessun Paese del G7 o europeo ha pensato a questo. Abbiamo chiesto di proteggere le ambasciate dei Paesi occidentali al governo della Federazione russa ma nulla più. Adesso non ci sono pericoli per i nostri cittadini in questo momento, quindi l’evacuazione non è prevista, ma seguiamo la situazione minuto per minuto».