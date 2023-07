Le grotte di Fonteno in cui è bloccata la speleologa: un reticolo carsico che nasconde enormi depositi di acqua

L’Abisso Bueno Fonteno è un reticolo di grotte, tunnel e gallerie sotterranee tra Sebino e lago d’Endine. Un tragitto che potenzialmente deve ancora mostrare interessanti diramazioni verso altre grotte ancora da mappare , mentre lo sviluppo di quanto già tracciato si avvicina ai 34 chilometri. L’Abisso affascina, attira, incanta e non smette di sorprendere nemmeno gli speleologi impegnati nella sua esplorazione che, a oggi, ha portato «alla luce» un sistema carsico tra i più sviluppati d’Italia . Un mondo sotterraneo diramato in pozzi, abissi naturali e camini discendenti che «Progetto Sebino», l’associazione che coordina le ricerche dell’ampio complesso carsico nel Sebino occidentale, sta scoprendo nell’ambito delle attività connesse al pionieristico progetto di ricerca «100 km di Abissi» avviato nel biennio 2018-2019.

«Abbiamo sotto i nostri piedi un intero universo ancora da scoprire», ha commentato Maurizio Greppi, dell’associazione Progetto Sebino che coordina le ricerche dell’ampio complesso carsico. «L’acqua, lì sotto, c’è sempre», ha aggiunto Greppi, in relazione alla crisi idrica sempre più incalzante. In un prossimo futuro, fa intendere l’esploratore, per affrontare il problema della siccità sarà necessario approvvigionarsi di acqua potabile attingendo anche dai sistemi carsici, una risorsa che fino ad oggi è rimasta sullo sfondo del sistema di captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile tradizionalmente orientato allo sfruttamento delle sorgenti di montagna oppure dei fontanili e dei pozzi di pianura. «Dire quanta acqua ci sia lì dentro è praticamente impossibile – ha concluso Greppi – ma stiamo parlando di milioni di metri cubi. Basta scendere nel sottosuolo di poche decine di metri per trovare torrenti d’acqua».