Giovedì 25 Dicembre 2025
Mc Donald’s dona 120 menù agli ospiti del Patronato
SOLIDARIETA’. Per il Natale, una tradizione che si rinnova da cinque anni alla Malpensata. Il direttore Fabio Bianchini: «Vicini fisicamente ma anche come spirito per il Natale». Elisabetta Rota: «Dono gradito dagli ospiti».
Bergamo
Si è rinnovata anche quest’anno una tradizione che va avanti ormai da sei giorni di Natale, ovvero da quando è aperto il Mc Donald’s della Malpensata: il personale del locale, guidato dal direttore Fabio Bianchini, ha infatti preparato gratuitamente 120 menù formati da panini, patatine e nuggets, destinati agli ospiti del Patronato San V incenzo.
«È una iniziativa che organizziamo ogni anno e che ci riempie di gioia – spiega Bianchini –: io stesso ho partecipato assieme ai miei figli e lo stesso hanno fatto gli altri dipendenti, fin dalle 8 del mattino. Siamo vicini al Patronato sia fisicamente sia come spirito per il Natale».
«Ci siamo sentiti due settimane fa e abbiamo concordato questa donazione, che si ripete ormai da anni, tra l’altro per due volte l’anno perché lo stesso accade anche ad aprile – sottolinea Elisabetta Rota, responsabile della cucina del Patronato –: questi doni sono davvero molto graditi dagli ospiti della nostra struttura».
