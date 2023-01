Papa Ratzinger, da lunedì il saluto a San Pietro. Il 5 gennaio i funerali a Roma

Nella piazza davanti al Comune, di fronte alla casa natale del papa emerito, sono state accese delle candele. Così la città natale di Papa Ratzinger gli rende omaggio e lo prega in queste ore.

A Roma da lunedì 2 gennaio il corpo di Joseph Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro per il saluto dei fedeli. Le spoglie del Papa Emerito Benedetto XVI riposeranno presso il Monastero Mater Ecclesiae fino alla prima mattina di lunedì: non sono previste visite ufficiali o preghiere pubbliche. Nello stesso giorno, a partire dalle ore 9, la salma verrà esposta per la visita dei fedeli nella Basilica di San Pietro.