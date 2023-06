Saif e gli altri carabineri speciali: Zingonia rinasce anche con loro

Tutto è nato da Saif Ur Rehnam, giovane con papà pakistano e mamma marocchina residente a Osio Sotto (fino a poco tempo abitava a Zingonia, nei confini di Verdellino) che l’anno scorso, in occasione del suo diciottesimo compleanno, aveva inviato una lettera al comandante della locale tenenza, il capitano Gerardo Tucci, esprimendo il desiderio di festeggiare con i carabinieri il suo compleanno. I militari non avevano esitato a organizzargli una bellissima festa. Da lì è nato un percorso di inclusione che ha portato Saif ad essere coinvolto, attraverso l’Anc (associazione nazionale carabinieri) di Osio Sotto, a diverse manifestazione in cui è stato visto sfilare sempre in prima linea insieme ad autorità e istituzioni del territorio.

Il riconoscimento alla festa dell’Arma

L’ultima volta è accaduto la scorsa settimana quando, in occasione delle celebrazioni provinciali dei 209 anni dalla fondazione dell’Arma, tenutesi in piazza Affari a Zingonia, il diciottenne ha ottenuto dal presidente, il maresciallo Francesco Merlini, la tessera di socio simpatizzante dell’Anc di Osio Sotto. Non solo quindi servizi di polizia ad alto impatto come a Zingonia ci si è abituati a vedere negli ultimi anni.

La festa di compleanno di Saif, con il capitano Tucci Saif alla festa dell’Arma a Zingonia

La riqualificazione del quartiere sta passando anche attraverso un’attività di prossimità e assistenza alla popolazione che, però, la tenenza di Zingonia ha deciso di non riservare in via esclusiva a Saif e ai suoi famigliari. Ma di aprirla possibilmente a tutte le persone disabili. Da qui l’avvio di un progetto che, una volta formalizzato, potrà consentire a tutte le Anc di aprire a persone disabili come soci simpatizzanti o, meglio, (definizione preferita da Tucci) come «Carabinieri volontari speciali».