Zelensky: «L’ Ucraina è il cancello, le barbarie non entrino in Ue». Draghi: «Davanti all’inciviltà non ci giriamo dall’altra parte»

«L’invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata». Così il presidente ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati ha parlato al popolo italiano, raccontando i giorni di devastazione del suo Paese: «Nei quartieri delle città seppelliscono i morti nelle fosse comuni e questo succede nel 2022 e ogni giorno di guerra porterà via altre vite dei nostri bambini».