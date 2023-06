«A Bergamo persi già oltre 32.800 ettari di suolo». Coldiretti: territorio a rischio

Sempre secondo i dati Ispra, in Lombardia oltre 4 Comuni su 5 (l’84,6% del totale) hanno parte del territorio in aree a rischio dissesto per frane e alluvioni. Uno scenario che fa il paio con quello nazionale dove oltre 9 comuni su 10 in Italia hanno parte del territorio in aree a rischio idrogeologico. Per effetto delle coperture artificiali il suolo non riesce a garantire l’infiltrazione di acqua piovana che scorre in superficie aumentando la pericolosità idraulica del territorio nazionale secondo l’Ispra.