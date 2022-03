Aziende agricole orobiche in difficoltà per i rincari: costi di produzione saliti di un terzo

«Già prima il settore si stava confrontando con una crisi pesante- denuncia Alberto Brivio, presidente di Coldiretti Bergamo –; ora il conflitto tra la Russia e l’Ucraina ha provocato un ulteriore balzo dei costi dei fattori della produzione e dell’energia. Pesano anche il blocco dei trasporti, i comportamenti protezionistici e speculativi di Paesi ed operatori che incidono su diversi prodotti, dai mangimi ai fertilizzanti, per non parlare degli imballaggi, dalla plastica per i vasetti dei fiori all’acciaio per i barattoli, dal vetro per i vasetti fino al legno per i pallet da trasporti e alla carta per le etichette dei prodotti che incidono su diverse filiere, dalle confezioni di latte, alle bottiglie per vino».