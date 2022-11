Bonus 110%, niente proroghe. «Tanti gli esclusi, ora più costi»

Il tempo è scaduto e le proroghe chieste a più voci per posticipare la fine del superbonus al 110% non si sono viste. Risultato: chi non è riuscito a presentare l’ormai famigerata Cilas (la comunicazione d’inizio lavori) rischia ora di restare a bocca asciutta. Difficile sapere quanti sono i condomini che non ce l’hanno fatta; secondo le prime stime potrebbero essere addirittura qualche centinaio in tutta la provincia di Bergamo. Le strade che si aprono adesso sono sostanzialmente due: o si va avanti con la procedura, sapendo che l’aliquota è scesa al 90%, o si ridiscute tutto in assemblea, con il rischio che in tanti, vedendo lievitare i costi, possano decidere di lasciar perdere.

Le strade che si aprono adesso sono due: o si va avanti con la procedura, sapendo che l’aliquota è scesa al 90%, o si decide di lasciar perdere L’accelerazione del Governo, attraverso il decreto Aiuti quater del 18 novembre scorso, ha chiuso di fatto alla possibilità per tanti condomini di finalizzare le procedure. A rimanere a bocca asciutta, secondo gli amministratori dell’Anaci, sono perlopiù gli stabili di media grandezza, quelli che in questi mesi hanno fatto più fatica a trovare imprese disponibili ad eseguire i lavori. Il problema, per chi intende comunque ristrutturare il proprio condominio, rimane: la questione riguarda da un lato i prezzi delle materie prime, ancora alle stelle, dall’altro la difficoltà per le imprese di accedere alla cessione del credito, altro nodo irrisolto di un momento di crisi che continua a mordere in particolare sulla liquidità.

Se non altro le scadenze (salvo ulteriori modifiche) ora appaiono più chiare: nel 2023 l’aliquota resterà al 90%, per scendere poi al 70% nel 2024 e al 65% l’anno successivo. «L’auspicio è che, dopo la corsa al deposito delle documentazioni della settimana scorsa, ci sia davvero un periodo di calma – si augura Sara De Palma, segretario provinciale di Anaci, l’associazione degli amministratori condominiali e immobiliari che nella Bergamasca gestiscono circa 12mila condomini –. Speriamo innanzitutto che il mercato riprenda con le nuove regole e che le imprese riescano ad accedere con più facilità alla cessione del credito». Quelle grandi hanno optato per i lavori più remunerativi, le piccole non sono state in grado di reggere il passo, e a rimetterci sono stati i condomini di dimensioni più ridotte. «Ora lavoriamo sul bonus al 90% - aggiunge De Palma –, vedremo quali opportunità si apriranno, nella speranza che il mercato dei prezzi torni a scendere e che inizino a sbloccarsi le cessioni del credito».