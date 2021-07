Centri per l’impiego della Provincia, ecco tutte le offerte di lavoro Aggiornamento del 26 luglio 2021. Si cercano idraulici, muratori, cuochi e geometri: sono tantissime le offerte pubblicate settimanalmente dalla Provincia di Bergamo, ecco l’elenco.

La Provincia di Bergamo ha pubblicato l’aggiornamento del 26 luglio con le offerte di lavoro nei Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati. Tutte le offerte sono rivolte a candidati di ambo i sessi ai sensi della legge 903 del 1977. Ecco l’elenco di tutte le offerte .

