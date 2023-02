Centri per l’impiego, ecco le offerte di lavoro in provincia

La Provincia di Bergamo ha pubblicato l’elenco delle offerte di lavoro disponibili nei Centri per l’impiego, aggiornato al 13 febbraio. Le posizioni aperte spaziano in diversi settori: si cercano, per esempio, operai, impiegati, geometri, ingegneri e receptionist d’hotel. Ecco il bollettino (pdf) con tutte le offerte.