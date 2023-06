Gardaland, l’App «salvatempo» creata da due aziende made in Bergamo

Sono due - Valeo.it di Bergamo e Brick Technologies di Seriate – le aziende attive nella realizzazione di strumenti digital custom che hanno portato allo sviluppo dell’App «Gardaland Express», realizzata per il Parco di divertimenti più importante d’Italia per ricavi (120 milioni) e presenze (3 milioni). Grazie all’App, i visitatori accederanno alle attrazioni in modo rapido ed efficiente, complice il sistema «salvatempo».