Giovanna Ricuperati eletta presidente di Confindustria Bergamo

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il mandato, come da statuto, dura per il quadriennio 2022-2026. Scade invece nel 2024 l’incarico dei vicepresidenti con relative deleghe.

La squadra

La squadra che affiancherà Recuperati per i prossimi due anni è composta da Laura Colnaghi Calissoni, con delega a Internazionalizzazione ed Europa. Giovanni Fassi (Transizione digitale e Innovazione), Marco Manzoni (Education e Corporate Governance), Paolo Rota, (Relazioni Industriali), Bernardo Sestini (Transizione ecologica, Energia e Ambiente), Oscar Panseri, vice presidente di diritto in qualità di presidente del Comitato Piccola Industria, che avrà la delega a Finanza, Fisco e Relazioni con gli Associati, Matteo Vavassori, membro di diritto in quanto presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, con delega alle Nuove generazioni. Alla presidente Ricuperati resteranno le deleghe a Infrastrutture, Strategie di territorio, Ufficio Studi e Comunicazione.