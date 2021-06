In cantiere e nel mondo della tecnologia, in Costim 25 figure aperte - Le info utili Il gruppo Costim cresce e con le sue società operative -Impresa Percassi, Gualini ed Elmet - amplia il proprio organico. Oltre 25 posizioni aperte e nuove opportunità di collaborazione per giovani studenti.

La holding industriale Costim - player unico che integra l’applicazione delle tecnologie digitali al settore real estate - cresce e offre oltre 25 posizioni lavorative. L’obiettivo è di espandere l’organico di tutte le società del Gruppo.

La capogruppo Costim, con sede a Bergamo, specializzata nella realizzazione di grandi progetti di rigenerazione urbana in conto proprio e di terzi, chiavi in mano, ricerca cinque figure in ambito tecnico, delle risorse umane e tecnologico IT.

Impresa Percassi, una delle società operative controllate da Costim, general contractor e leader nel settore dell’edilizia civile, apre 10 posizioni tecniche in ambito cantieristico, tra cui responsabili e assistenti di commessa, capicantiere, addetti al servizio protezione e prevenzione in cantiere e un Site cost control engineer. La società, presente anche all’estero, offre tre altre opportunità presso la sede francese di Percassi Batiment, impresa generale di costruzioni controllata al 100% da Impresa Percassi Spa.

Gualini, player internazionale nella progettazione e realizzazione di involucri edilizi, è alla ricerca di 3 figure tra cui project manager per il mercato Usa, una figura junior in ambito Health & Safety e un addetto sviluppo offerte stage in ambito Qualità, Sicurezza e Ambiente, presso la sede di Costa di Mezzate.

Elmet, azienda di global service, energy service e servizi digitali integrati, per la sede di Bergamo offre 7 posizioni, inclusi Technical Account Manager, manutentori elettrici e meccanici e team leader e progettista per la divisione Global System Model.

Costim mette al centro la persona e la sua crescita e, sul fronte della formazione, offre anche la possibilità agli studenti di Ingegneria del Politecnico di Milano di collaborare tramite percorsi di stage e tirocini grazie alla recente partnership con Career Service - Politecnico di Milano, pensata proprio per permettere ai giovani di approcciarsi al mondo del lavoro.

«Nonostante l’emergenza pandemica abbiamo continuato a crescere - commenta Fabio Villa, direttore delle Risorse umane del gruppo Costim - e ciò ci rende orgogliosi potendo offrire nuove opportunità ed ampliare così il nostro organico. Per Costim guardare al futuro è fondamentale - prosegue Villa - ed è per questo che vogliamo puntare sulle nuove generazioni e sulla loro formazione. Grazie alla partnership stretta con il Politecnico di Milano, siamo lieti di offrire anche la possibilità per i più giovani di intraprendere percorsi di stage e tirocini nella nostra realtà, ed avvicinarli così al mondo del lavoro attraverso la formazione».

È possibile inviare la propria candidatura tramite il sito https://costim.com/jobs/

