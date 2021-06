Licenziamenti, sì allo sblocco. Si salvano solo alcuni settori Esclusi tessile, calzature, pelletteria. Ditte in crisi:13 settimane di Cigs gratuita.

Sblocco dei licenziamenti per l’industria manifatturiera ed edilizia con l’eccezione per il tessile e i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda) per i quali il blocco andrà avanti fino al 31 ottobre: è questo l’accordo trovato nel corso della cabina di regia presieduta dal presidente del Consiglio Draghi che ha portato avanti una mediazione. Fra le misure individuate, Cigs gratuita per 13 settimane, su richiesta, per le ditte in crisi e per quelle che hanno terminato gli ammortizzatori sociali, con il contestuale blocco dei licenziamenti.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà le parti sociali sul tema dello sblocco dei licenziamenti. Cgil, Cisl e Uil con forza respingono il blocco selettivo dei licenziamenti e propongono un allungamento per tutti di un altro paio di mesi.

La cabina di regia si è espressa favorevolmente per l’estensione fino al 31 agosto, del blocco delle cartelle esattoriali.

