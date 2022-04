Nuove famiglie monogenitoriali e anziani soli: la fotografia della Cisl sulle emergenze sociali

«Il numero di madri single con figli, e in parte anche di padri - continua Gatti -, è tale che ormai le politiche per la famiglia non possono più negare aiuti, o parametrarli in base al numero dei componenti della famiglia: è in corso una “mutazione” per cui diventa sempre più irrinunciabile l’apertura di un tavolo di discussione sulle nuove famiglie e sulle intenzioni che la politica territoriale vuole mettere in campo per interpretarla correttamente. La Cisl ritiene che le misure nazionali debbano essere accompagnate nei territori da attenzioni specificatamente mirate e realizzate tramite un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, per uno sforzo congiunto che abbia come finalità il sostegno alle famiglie e allo sviluppo di nuove famiglie. Chiediamo che si interrompa l’erogazione di bonus una tantum: servono invece politiche di sistema per contrastare la povertà sociale e economica che questi dati segnalano con straordinaria evidenza. Un tavolo provinciale per il Patto per la Famiglia, un luogo di condivisione e di scelte per il governo del cambiamento sociale, per non lasciare nessuno da solo».