Sanpellegrino, premio da 2.700 euro «È il più alto di sempre»

«Si tratta del bonus più alto di sempre», si legge in una nota della multinazionale svizzera di cui Sanpellegrino fa parte, erogato grazie «ai risultati raggiunti in un anno sfidante». Il premio è frutto della contrattazione aziendale e, per quanto riguarda Sanpellegrino, fa riferimento all’accordo firmato con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil il 20 marzo 2019 in Assolombarda e, nello specifico, al Pav, il Premio annuale variabile legato ad obiettivi di crescita della produttività aziendale, di qualità, di efficienza, di redditività e di innovazione. La durata dell’intesa è di quattro anni (scade a dicembre di quest’anno) e prevede valori massimi a salire dal 2019 (2.550 euro) fino al 2022 (2.750 euro). A beneficiare del premio non sono solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ma anche quelli a tempo determinato, stagionali o somministrati in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.