Sciopero metalmeccanici, alta adesione a Bergamo: «Al paese serve un rilancio industriale e dell’occupazione»

Delegati e lavoratori si sono riuniti in presidio davanti ai luoghi di lavoro, e in molti casi davanti alle Unioni degli industriali locali e alle prefetture. A Bergamo, i lavoratori metalmeccanici si sono ritrovati in presidio davanti alla Prefettura di via Tasso. Con loro anche una rappresentanza dei lavoratori della Novem, azienda di Bagnatica che produce componenti in legno per l’automotive in contratto di solidarietà da marzo, che ha voluto portare la propria solidarietà e rappresentare la situazione di difficoltà che interessa l’indotto della filiera automobilistica.