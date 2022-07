Summer school UniBg: industria e metaverso esperti a confronto

L’incontro dedicato alle possibilità offerte dalla nuova tecnologia nel business d’impresa ha visto l’intervento di esperti italiani e cinesi, già impegnati nella piattaforma bilaterale China-Italy Laboratory on Advanced Manufacturing , nata nel 2017 per promuovere e valorizzare i risultati di attività di ricerca e sviluppo congiunte nel campo della manifattura avanzata e connessa. All’incontro è seguita la cerimonia di apertura della Summer School con gli interventi del Rettore dell’Università di Bergamo Sergio Cavalieri e i rappresentati delle altre università partner dell’iniziativa, la Federico II di Napoli e la Tsinghua University.

«Attraverso questo tipo di attività, - spiega il professor Gianluca Danilo D’Urso, delegato alla ricerca applicata - l’Università guarda al futuro, al valore socio economico dell’innovazione e dei fenomeni che comporteranno sfide e opportunità in diverse aree. In tal senso, i percorsi di alta formazione e qualificazione contribuiscono ad avvicinare realtà industriali e accademiche e a creare i presupposti per la collaborazione e per uno sviluppo sostenibile». La Ci-Lam Summer School si svolgerà dal 18 al 22 luglio e sarà erogata in modalità mista (online e in presenza).